Referendum giustizia Piero De Luca | Pd in Campania mobilitato per il ' no

Il Partito Democratico in Campania si prepara a sostenere il ‘no’ al referendum sulla giustizia. Piero De Luca annuncia che i militanti del partito sono già attivi per convincere gli elettori a votare contro la riforma. La campagna si fa più intensa mentre si avvicina il voto, con i democratici che cercano di radunare più consenso possibile nella regione.

Il segretario regionale Piero De Luca lancia l'offensiva contro il ddl della destra: «Banchetti in ogni piazza, la risposta dei cittadini è incoraggiante. Non molleremo di un millimetro» La partita del referendum costituzionale sulla giustizia entra nel vivo e il Partito Democratico serra i ranghi nel Mezzogiorno. In una nota, il segretario regionale dem Piero De Luca ha tracciato il bilancio di queste giornate di attivismo. Secondo l'esponente del Pd, la riforma promossa dalla maggioranza non è solo inefficace, ma rappresenta un pericolo strutturale per l'architettura istituzionale del Paese.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Piero De Luca denuncia che il Pd in Campania ha messo in moto una vasta campagna informativa contro la riforma costituzionale.

A Campania, il Partito Democratico si muove in modo deciso contro la riforma costituzionale proposta dalla destra.

