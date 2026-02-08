Referendum | PDe Luca ' in Campania Pd mobilitato per il No'

A Campania, il Partito Democratico si muove in modo deciso contro la riforma costituzionale proposta dalla destra. In tutta la regione sono stati allestiti numerosi banchetti per spiegare ai cittadini i rischi di questa modifica, che secondo il Pd non risolve i problemi del sistema giudiziario italiano. La campagna di informazione si intensifica in vista del referendum, con l’obiettivo di convincere più persone possibile a votare No.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Sono tanti i banchetti in tutta la Campania per informare e coinvolgere i cittadini sui rischi di una riforma costituzionale della destra che non affronta o risolve nessuno dei problemi del sistema giudiziario italiano. Un riforma contro i giudici che, al contrario, rischia di indebolire princìpi costituzionali fondamentali, quali la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura, presìdi di garanzia e tutela per tutte le persone. La risposta è incoraggiante. C'e una consapevolezza sempre maggiore dell'importanza di esprimere il proprio voto. Non molleremo di un millimetro fino alla fine della campagna referendaria a sostegno del No, a difesa della nostra Costituzione e della nostra democrazia ”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Piero De Luca sottolinea l'impegno del Pd nella realizzazione del programma in Campania, evidenziando l'importanza di un lavoro condiviso e concreto.

Piero De Luca mira a consolidare il suo controllo all’interno del PD, scatenando tensioni con i suoi alleati in Campania.

