La TV si ferma per il referendum: saltano programmi e fiction. Dalle 14:30 maratone in diretta su Rai, La7, Rete 4 e Sky TG24 per seguire affluenza, exit poll e risultati. La giornata di lunedì 23 marzo sarà particolare per la programmazione TV. Dopo il silenzio elettorale del weekend, il Referendum Giustizia spinge tutte le principali reti a riorganizzare i palinsesti per seguire in tempo reale affluenza, exit poll e risultati. Le urne restano aperte fino alle 15:00, ma già dal primo pomeriggio l'informazione prenderà il sopravvento: saltano fiction, programmi di intrattenimento e appuntamenti abituali, sostituiti da lunghe dirette dedicate allo spoglio e ai commenti politici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Referendum Giustizia oggi in TV: dove seguire i risultati in diretta e come cambia il palinsesto

Articoli correlati

Quando arrivano gli exit poll al Referendum sulla Giustizia e dove seguire i risultati in tvA partire dalle 15, con la chiusura dei seggi e l'inizio dello scrutinio delle schede, arriveranno le prime proiezioni ed exit poll del Referendum...

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, quando arriveranno gli exit poll e come seguire i risultati in diretta

Contenuti utili per approfondire Referendum Giustizia

Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito; Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo. Alle urne 45 mln di italiani: cosa sapere.

A che ora arrivano i primi exit poll al Referendum sulla Giustizia 2026 Quando sapremo i risultati definitivi del voto e dove seguirli: https://fanpa.ge/M0s8X facebook

Referendum Giustizia Stando alle varie stime si chiuderà con un'affluenza del 58-60%, circa il 55-57% contando anche gli elettori esteri. Cioè a conti fatti serviranno circa 14 milioni di voti per vincere il referendum. Chi può arrivarci x.com