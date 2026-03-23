Referendum giustizia Milano si isola dal resto della Lombardia | ecco com' è andato il voto

La Lombardia ha votato a favore della riforma della giustizia, ma Milano ha scelto il No. I dati consolidati del referendum mostrano una regione spaccata tra il centro urbano e le province: in Lombardia il Sì ha ottenuto il 53 per cento dei voti, mentre nel capoluogo il No ha raggiunto il 58,3 per cento. Il distacco a favore della riforma è stato netto soprattutto a Bergamo e Brescia, dove i Sì hanno superato il 60 per cento, seguiti da Sondrio. Milano resta l'unica provincia lombarda dove ha prevalso il No, con un dato della città metropolitana che si attesta al 53,7 per cento. L'affluenza in regione è stata del 63,7 per cento, superiore alla media nazionale del 58,9 per cento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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