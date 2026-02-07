Referendum giustizia | Isola Capo Rizzuto mobilita il voto con un Comitato per il Sì tra Forza Italia e altri partiti

A Isola Capo Rizzuto si prepara al referendum sulla giustizia con un nuovo Comitato per il Sì. La comunità locale si sta organizzando per spingere i cittadini a votare a favore della separazione tra magistratura e pubblico ministero, in vista delle consultazioni del 22 e 23 marzo. Diverse forze politiche, tra cui Forza Italia, sostengono questa iniziativa e cercano di coinvolgere più persone possibile sulla questione.

Isola Capo Rizzuto si schiera apertamente in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, con la nascita di un Comitato per il Sì che mira a mobilitare l’elettorato locale sulla questione della separazione delle carriere tra magistratura e pubblico ministero. L’iniziativa, promossa da Forza Italia in collaborazione con rappresentanti di diversi partiti e cittadini, segna un punto di partenza nella campagna per informare e sensibilizzare la comunità crotonese sull’importanza di questo voto, considerato dagli organizzatori un passo fondamentale verso una giustizia più trasparente e indipendente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Forza Italia ha istituito in Campania il Comitato regionale per il Sì al referendum sulla Giustizia, con l’obiettivo di organizzare attività di sensibilizzazione e mobilitazione in vista del voto del 22 e 23 marzo.

In Campania, Forza Italia ha annunciato ufficialmente la costituzione del Comitato regionale per il Sì al Referendum sulla Giustizia, con l’obiettivo di organizzare e coordinare le attività in vista delle consultazioni del 22 e 23 marzo 2026.

