Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si svolge con due schieramenti contrapposti che presentano le proprie ragioni. Da un lato ci sono chi sostiene il sì, dall’altro chi insiste con il no, ognuno con le proprie motivazioni. Il voto riguarda un cambiamento importante nel sistema giudiziario italiano e coinvolge i cittadini chiamati ad esprimersi sulla questione.

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia Di Davide Paris, docente di Diritto Costituzionale università Bocconi Nel referendum del 22 e 23 marzo i cittadini italiani sono chiamati a confermare o respingere la cosiddetta “riforma costituzionale della giustizia” (tecnicamente: la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”). La riforma modifica in maniera significativa la composizione e le funzioni dell’organo di governo autonomo della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Le ragioni che portarono alla previsione in... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, le ragioni del Sì e quelle del No: il voto sulla riforma della giustizia spiegato dal costituzionalista

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: a Bobbio un incontro pubblico per approfondire le ragioni del “Sì”

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, alla Fondazione Banco Napoli: le ragioni del sì e quelle del no

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum le ragioni del Sì e quelle...

Temi più discussi: Referendum, le ragioni del No nel nostro incontro; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO.

Referendum, il video di Meloni: «Ecco le ragioni del Sì». Opposizioni all'attacco. Scoppia il caso BartolozziLa magistratura italiana «ha perso molta della sua autorevolezza ed efficacia». La sinistra «ha sempre usato la giustizia per provare a vincere le elezioni». ilgazzettino.it

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

VareseNews. . Referendum sulla giustizia - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Giorgio Grasso, professore ordinario dell’Università dell’Insubria, per spiegare ai cittadini che cos’è il referendum confermativo e quali effetti potrebbe avere la riforma della giustizi - facebook.com facebook

Prima dello storico 2 giugno 1946, quando anche le donne parteciparono al voto del referendum tra monarchia e Repubblica, il vero esordio delle elettrici italiane avvenne il 10 marzo 1946 alle elezioni amministrative post-belliche, che coinvolsero 436 comun x.com