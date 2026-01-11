Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia | Vi voglio bene ma così mi ferite

Can Yaman ha condiviso un messaggio su Instagram rivolto ai suoi follower italiani, spiegando la sua posizione e chiarendo quanto accaduto nelle ultime ore. Dopo le voci riguardanti un presunto arresto in Turchia e la successiva scarcerazione, l’attore ha voluto comunicare direttamente, esprimendo affetto e invitando alla calma. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di recenti sviluppi che hanno coinvolto la sua figura pubblica.

Can Yaman rompe il silenzio e affida a Instagram una dichiarazione diretta e senza filtri per chiarire quanto accaduto nelle ultime ore, dopo le notizie circolate sul suo presunto arresto in Turchia e sulla successiva scarcerazione. Can Yaman Instagram: il messaggio dell'attore alla stampa italiana. L'attore, molto amato dal pubblico italiano, si rivolge apertamente alla stampa del nostro Paese, prendendo le distanze dalle ricostruzioni che hanno fatto rapidamente il giro del web. «Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no!», scrive Yaman, manifestando tutta la sua delusione per il modo in cui alcune testate italiane avrebbero ripreso, senza verifiche, notizie provenienti dai media turchi.

