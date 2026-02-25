Dumfries rompe il silenzio su Instagram | Brutto risultato ma grato per il mio ritorno dopo 107 giorni Denzel guarda avanti – FOTO
Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampo Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League. Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. I dettagli Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match... 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche:
Dumfries rompe il silenzio, il messaggio dopo l’operazione: «È stato un mese duro ma il peggio è alle spalle, ora…» – FOTO
Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: «Vi voglio bene, ma così mi ferite»
Discussioni sull' argomento Kalulu rompe il silenzio social: la sua reazione dice tutto dopo l’espulsione vergognosa in Inter Juve - FOTO; Ultimissime Inter LIVE | ansia Lautaro Martinez le probabili formazioni della gara contro il Lecce; Milan Loftus-Cheek sui social dopo l’operazione | Il peggio è alle spalle Grazie a voi tifosi.
Inter, Dumfries rompe il silenzio sul suo infortunio: avete sentito? Ecco come staL'Inter aspetta Denzel Dumfries che sta procedendo a ritmi serrati nel recupero dall'infortunio: ecco cos'ha dichiarato. spaziointer.it
Conte è un continuo lamento. L'Inter è senza Barella, Dumfries, Calhanoglu e Carlos Augusto. Frattesi "venduto". Chivu non si lamenta mai. Mai. Mai. E giocherà da qui a fine stagione solo Serie A e Coppa Italia. - Raffaele Caruso - facebook.com facebook