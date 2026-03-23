“La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della Giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione ”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social. “Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia – sottolinea la premier – ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Meloni: “Rispettiamo la decisione degli italiani, avanti con determinazione”

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Referendum, Meloni: Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti

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