Un documento congiunto di leader europei, tra cui Meloni, Merz, Macron e Frederiksen, ribadisce che la Groenlandia, parte della Nato e del suo popolo, merita rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale. La dichiarazione sottolinea l’importanza di mantenere relazioni basate su principi condivisi e sulla tutela degli interessi europei, rispondendo alle recenti osservazioni degli Stati Uniti sulla questione.

Un comunicato congiunto firmato da diversi leader europei tra cui Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro danese Mette Frederiksen per prendere posizione circa le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia. “Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell’Artico e scoraggiare gli avversari – si legge -. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell’Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’ integrità territoriale e l’ inviolabilità dei confini “, si legge nella nota firmata anche dal primo ministro polacco Donald Tusk, dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, i leader Ue a Trump: “Fa parte della Nato e appartiene al suo popolo, sovranità e integrità territoriale vanno rispettate”

