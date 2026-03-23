Referendum Giustizia Meloni | Affluenza? Democrazia è buona notizia

Home > Politica > La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha votato per il referendum sulla Giustizia presso il seggio in zona Spinaceto, nel quadrante sud di Roma. “In generale la democrazia è una buona notizia” ha detto la premier, rispondendo a una domanda di LaPresse sul dato per l’affluenza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Referendum, Meloni: Affluenza Democrazia è buona notizia

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