Referendum giustizia l' affluenza definitiva a Bologna del 22 marzo

Il dato della prima giornata di voto. Le urne riaprono lunedì dalle 7 alle 15 Alle 23 è stato pubblicato il dato definitivo dell'affluenza al voto sul referendum sulla giustizia per quanto riguarda il territorio bolognese. Domenica alle urne nel comune capoluogo si è recato il 58,69 degli aventi diritto (qui il dato delle ore 19 e delle ore 12). In tutta la provincia felsinea e in Emilia Romagna l'affluenza si assesta rispettivamente al 57,25%% e al 53,70%. La città delle torri si attesta come la più virtuosa ai seggi, guidando la classifica di quelli più affollati in regione. Ad ogni modo la terra nostrana stacca di gran lunga la media nazionale (buona, ma ferma al 46,07%) in fatto di presenza ai seggi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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