Referendum giustizia l' affluenza a Bologna alle 19 del 22 marzo

Alle 19 di domenica 22 marzo è aggiornato il dato sull'affluenza ai seggi bolognesi per il referendum sulla giustizia. In tutta la provincia e in Emilia Romagna l'affluenza si assesta rispettivamente al 49,24% e al 46,29%, in aumento rispetto a sette ore fa (21,08% per la provincia e 19,44% per la regione). La città capoluogo ha superato la metà dei voti, con il 50,23% dei votanti che si sono recati alle urne. Il Comune del territorio metropolitano con più votanti è al momento Castenaso, con il 52,57% dei voti (qui il dato delle ore 12). Complessivamente, in Italia l'affluenza alle ore 19 di domenica 22 marzo è superiore al 38%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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