Referendum giustizia la prima proiezione | il No è in vantaggio

Roma, 23 marzo 2026 – Il No è in vantaggio nella prima proiezione Rai sul referendum costituzionale sulla giustizia. Secondo la rilevazione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il No si attesta al 53,1%, mentre il Sì è indicato al 46,9%. Il dato arriva dopo gli instant poll, che avevano già mostrato una sfida molto equilibrata ma con un margine favorevole ai contrari alla riforma. In quella prima fotografia, il No era stimato in una forchetta compresa tra il 49% e il 53%, contro il 47%-51% attribuito al Sì. La prima proiezione, pur essendo più avanzata rispetto all’instant poll, non equivale ancora al risultato definitivo. Serve però a dare una prima indicazione più strutturata dell’andamento dello scrutinio e, allo stato attuale, rafforza l’ipotesi di un’affermazione del No. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Referendum giustizia: il no è in vantaggioAlta l'affluenza In attesa dei numeri definitivi, ieri sera alle 23 l'affluenza per il referendum sulla giustizia si attestava al 46,07 per cento.

Referendum giustizia, instant poll: il No è in vantaggioRoma, 23 marzo 2026 – I primi instant poll sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un vantaggio del No sul Sì.

Referendum Giustizia 2026: la spiegazione FACILE

Una selezione di notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum, una storia di giravolte. Da Mastella a D'Alema: prima meglio le carriere separate, ora la riforma non va; Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votare; Cosa cambia con il referendum sulla Giustizia e perché ti riguarda? - Il video.

Referendum giustizia, Paolo Mieli: Sarebbe la mia prima previsione sbagliata, ma vedrei tutti i voti scrutinati...Sul referendum sulla giustizia, il primo instant poll mostra un vantaggio del 'No' rispetto al 'Sì'. Il commento di Paolo Mieli. la7.it

RISULTATI REFERENDUM GIUSTIZIA 2026, PROIEZIONI EXIT POLL | No avanti sul Sì: Dimesso Presidente ANM ParodiRisultati Referendum Costituzionale Giustizia 2026: diretta orari exit poll e proiezioni, cosa cambia con la riforma Nordio e quali scenari ... ilsussidiario.net

Secondo i nuovi Instant Poll sul Referendum della Giustizia - realizzati da YouTrend per Sky TG24 - il vantaggio del No sul Sì si allarga, arrivando al 52,5%. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO facebook

#intanto Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Sarebbe la mia prima previsione sbagliata, ma vedrei tutti i voti scrutinati...". #maratonamentana x.com