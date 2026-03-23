Alta l'affluenza. In attesa dei numeri definitivi, ieri sera alle 23 l'affluenza per il referendum sulla giustizia si attestava al 46,07 per cento. Uno dei più alti di tutte le consultazioni costituzionali che ci sono state negli ultimi venticinque anni: Nel 2001, il quesito sulla modifica del Titolo V della Costituzione fu approvato con un'affluenza del 34,05 per cento. Invece per la legge sulla devolution del 2006, che, tra le altre misure, proponeva un senato federale, la diminuzione del numero dei parlamentari e maggiori poteri al premier, si è recato alle urne il 52,46 per cento che bocciò il testo. Nel 2016, per la riforma costituzionale di Renzi ha votato il 65,5 per cento dei cittadini, con la vittoria del No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Referendum giustizia: il no è in vantaggio

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