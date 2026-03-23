Urne chiuse per il referendum sulla Giustizia. L'istant poll del tg di La7 costruito da Swg con un 79% di copertura stima il sì tra il 47% e il 51% e il No tra il 49% e il 53%. L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è il 58,51%. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. I primi dati ufficiali Su oltre 12mila sezioni scrutinate il Sì è al 45,64% con 2.118.483 voti in valore assoluto, il No è al 54,36% con 2.523.630 voti in valore assoluto Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, instant poll La7: il No tra il 49 e il 53%, il Sì tra il 47 e il 51%. Primi dati ufficiali: su 4573 sezioni scrutinate il Sì al 45,83%, il No al 54,17%

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