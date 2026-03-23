Referendum giustizia a Brescia chi ha vinto | la città dice No ma la provincia travolge il dato col Sì

I dati dello scrutinio per il referendum sull'ordinamento giurisdizionale mostrano un orientamento opposto tra la città di Brescia e il resto del territorio provinciale. Mentre nel comune capoluogo prevale il No, i dati complessivi della provincia indicano una netta affermazione del Sì. A Brescia città, con 120 sezioni scrutinate su 203, il No è in vantaggio con il 52,79 per cento (30.522 voti), contro il 47,21 per cento dei Sì (27.297 voti). La tendenza si inverte drasticamente nel dato provinciale: su 1.060 sezioni caricate su 1.172, il Sì prevale con il 60,12 per cento (337.197 voti), mentre il No si ferma al 39,88 per cento (223.717 voti). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Il 'Referendum Giustizia' secondo gli esperti: perché c'è chi dice no e chi dice sìEsponenti del Sì e del No di Foggia e provincia fanno il punto sui princìpi della Riforma: tra prospettive, timori, rischi e possibilità Quando si...

Referendum giustizia 2026, i risultati: chi ha vintoChiuse le urne, è il momento di scoprire i risultati del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 e capire chi ha vinto tra il Sì e il No.

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Tutto quello che riguarda Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, nel Bresciano affluenza al 64,75%. In città ha votato il 67,35%; Referendum sulla giustizia, i dati dell’affluenza; Referendum sulla giustizia, alle 19 affluenza nel Bresciano del 45,42%; Quante persone hanno votato per il referendum: l'affluenza alle 19.

Referendum giustizia 2026: lo spoglio in direttaLo spoglio è al via. Il primo dato è il record dell’affluenza registrato nella prima giornata di voto. Qui trovate tutti gli aggiornamenti locali e nazionali ... giornaledibrescia.it

Referendum giustizia, lo spoglio dei voti in diretta comune per comune: a Brescia e provincia affluenza definitiva al 64,69%L'affluenza è semi ufficiale, ora lo spoglio dei voti. A Brescia e provincia, alle ore 15 del lunedì, termine ultimo per esercitare la propria preferenza al referendum sulla giustizia, ha votato il 64 ... brescia.corriere.it

Il No prevale al Referendum sulla Giustizia, tutti i risultati e le reazioni in diretta su rainews.it facebook

#intanto Giuseppe Conte commenta il risultato del referendum sulla giustizia e le conseguenze politiche nella maggioranza di governo x.com