Referendum costituzionale sulla giustizia il Comune di Modena cerca scrutatori

Gli elettori di Modena interessati a fare gli scrutatori per il referendum sulla giustizia di marzo possono già inviare la loro candidatura. Il Comune ha aperto le iscrizioni e accetta le domande fino a sabato 21 febbraio. Chi vuole partecipare può quindi mettersi in lista, senza perdere tempo.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili sabato 21 marzo dalle 15.45 sino al completamento delle operazioni preliminari alle votazioni, poi domenica 22 marzo dalle 6.45 alle 23 per le operazioni di voto e lunedì 23 marzo dalle 6.45 alle 15 per le operazioni di voto; poi senza interruzione per lo scrutinio delle schede fino alla conclusione. La Commissione Elettorale comunale valuterà le comunicazioni di disponibilità ricevute e chi sarà nominato scrutatore riceverà la notifica sull'AppIo e la nomina al proprio indirizzo di residenza. Tra chi avrà comunicato la disponibilità saranno nominati prioritariamente coloro che si trovano nella situazione di mancanza di lavoro o di assenza di reddito.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Giustizia

Il Comune di Carpi cerca volontari disposti a ricoprire il ruolo di scrutatore in occasione del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

L’amministrazione di Ladispoli cerca volontari per fare gli scrutatori ai prossimi referendum sulla Giustizia, che si terranno il 22 e 23 marzo.

Ultime notizie su Modena Giustizia

