Referendum giustizia in Campania affluenza al 50,37% | Napoli al di sotto della media

Da teleclubitalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Affluenza di poco superiore al 50 % in Campania per il referendum sulla giustizia. Il 50,37% degli aventi diritto si è recato alle urne per esprimere la propria indicazione di voto. Circa 9 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. A livello provinciale, guida la partecipazione Benevento con il 53,87%, seguita da Avellino al 53,68% e Salerno al 52,76%. Più contenuti i dati nelle aree più popolose: Napoli si attesta al 49,28%, mentre Caserta chiude al 48,53%. Nel dettaglio dei comuni dell’area metropolitana di Napoli emergono dinamiche molto eterogenee. Tra i dati più alti spicca Frattamaggiore con il 56,08%, seguita da Casalnuovo (52,66%) e Bacoli (51,78%). 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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