Cresce l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Alle ore 23 di ieri, domenica 22 marzo, ha votato il 37,78% degli aventi diritto, con Napoli città che registra un dato leggermente superiore: 38,38%, pari a oltre 270mila votanti su circa 710mila elettori. Nonostante l’aumento rispetto alle precedenti consultazioni, la partecipazione in Campania resta al di sotto del dato nazionale, che ha superato il 45%. Tuttavia, il confronto con le ultime tornate elettorali evidenzia un trend in crescita. Alle Regionali di novembre 2025, infatti, alla stessa ora aveva votato il 32,07% in Campania e circa il 30% a Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Referendum giustizia 2026, affluenza in Campania al 37,78%: seggi aperti anche oggi

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