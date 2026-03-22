Firenze referendum sulla riforma della giustizia in diretta | alle 12 l' affluenza in Toscana è del 16,90% oltre due punti sopra la media nazionale

Da xml2.corriere.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, alle 12, l’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia in Toscana è del 16,90 per cento. Questa percentuale supera di oltre due punti la media nazionale, che si attesta intorno al 14,5 per cento. La partecipazione si è manifestata in modo consistente nelle prime ore di votazione, coinvolgendo gli elettori della regione.

Alle ore 12 l'affluenza in Toscana registra un 16,90%, oltre due punti sopra la media nazionale che è  comunque alta, 14,8%.  In attesa di capire se l’affluenza favorirà il centro destra, il Sì, o il centro sinistra e il No (i moderati sono divisi tra Sì e No) e se la Toscana esprimerà un voto diverso rispetto a quello italiano, gli addetti ai lavori ed i partiti guardano anche al voto «geografico». Il 24 e 25 maggio infatti si vota per il primo turno delle elezioni comunali, con partite importanti a Prato, Arezzo, Pistoia Viareggio, e l’andamento del voto referendario potrebbe dare indicazioni su chi è favorito per la vittoria due mesi dopo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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