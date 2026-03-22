Sono sempre di più i toscani che sono andati a votare nella prima di queste due giornata referendarie: alle 19 l'affluenza è arrivata al 43,56%, contro una media nazionale del 36,6 Se dovesse prevalere il Sì e la riforma diventasse legge ci sarebbe lo sdoppiamento del Csm, due organi di autogoverno della magistratura. Oggi il Consiglio superiore della magistratura, che si occupa delle assegnazioni alla sedi e dei trasferimenti, delle promozioni e dei provvedimenti disciplinari, garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza delle toghe, è unico per tutti i magistrati. La riforma ne prevede uno «della magistratura giudicante» e uno «della magistratura requirente» entrambi «presieduti dal Presidente della Repubblica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Firenze, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: l'affluenza in Toscana sale al 43,56% al secondo rilevamento. Sette punti in più della media nazionale

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