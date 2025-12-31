Referendum giustizia l’ipotesi di cambiare il sistema di voto per gli italiani all’estero | perché per la maggioranza è utile e per il Pd è un golpe

Il referendum sulla giustizia del 2026 si avvicina, con la discussione sul sistema di voto per gli italiani all’estero al centro del dibattito. Mentre molti considerano questa modifica utile per migliorare la rappresentanza, il Partito Democratico la definisce un «golpe». Questa proposta rappresenta un tema chiave che potrebbe influenzare significativamente il panorama politico e le modalità di partecipazione degli italiani residenti all’estero.

Il tempo di un ultimo brindisi per chiudere l'anno solare, che con l'arrivo del 2026 si entrerà nel vivo del referendum sulla giustizia, uno degli appuntamenti politici più attesi del nuovo anno. La consultazione, che propone la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, si terrà in primavera. Come ricordato in più occasioni anche dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, il voto è previsto per il mese di marzo, ma la data non è stata ancora ufficializzata. Nel frattempo, la campagna elettorale è di fatto iniziata: dai nomi degli "sponsor" chiamati a guidare la mobilitazione fino agli slogan lanciati dai leader sui palchi.

Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo - I tempi, dunque, sono elastici ma, come ribadito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ai microfoni di Sky TG24, il governo punta ad arrivare al voto "tra marzo e aprile 2026". tg24.sky.it

Referendum sulla Giustizia: cosa prevede e perché divide - Mancano pochi mesi al referendum sulla Giustizia e i sondaggi mettono in evidenza gli umori degli italiani. it.euronews.com

Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”

Il Comitato della società civile per il No nel Referendum costituzionale lancia per il 10 gennaio la campagna elettorale e sostiene la raccolta di firme digitali in corso https://www.cgil.it/ufficio-stampa/referendum-giustizia-comitato-societa-civile-per-il-no-lanc - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, scontro sul voto degli italiani all’estero: raccolte quasi 150mila firme x.com

