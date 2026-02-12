Referendum giustizia sondaggio | sì avanti ma vantaggio cala

A poco più di un mese dal voto sulla riforma della giustizia, il sì resta in vantaggio, ma il gap con il no si riduce. Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto, il margine tra le due opzioni si assottiglia, segno che la campagna si fa più serrata e le opinioni si stanno spostando. Ora manca meno di un mese e la partita si fa ancora più incerta.

(Adnkronos) – Il sì in vantaggio a 40 giorni dal referendum sulla riforma della giustizia. Il margine sul no, però, si assottiglia secondo il sondaggio dell'Istituto Noto, per Porta a Porta, in vista della consultazione in programma il 22 e il 23 marzo 2026. Il 43% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, non andrà il 43%, indecisi il 14%. In particolare, il 53% – il 6% in meno rispetto all'ultima rilevazione del 28 gennaio – voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 47% voterebbe no, quindi per l'abrogazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, con i sondaggi che mostrano un lieve vantaggio del sì.

Il sondaggio Swg pubblicato da Tg La7 mostra un testa a testa tra chi voterebbe sì e chi voterebbe no al referendum sulla riforma della giustizia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

REFERENDUM GIUSTIZIA SONDAGGIO POLITICO SU LA7 FORMIGLI PIAZZA PULITA

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio YouTrend: avanti il No se è bassa l'affluenza; I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Il sondaggio: referendum sulla Giustizia, ora è testa a testa.

Referendum giustizia, sondaggio: sì avanti ma vantaggio calaIl sì in vantaggio a 40 giorni dal referendum sulla riforma della giustizia. Il margine sul no, però, si assottiglia secondo il sondaggio dell'Istituto Noto, per Porta a Porta, in vista della ... adnkronos.com

Sondaggi politici, ribaltone referendum: per la prima volta il No sorpassa il SìI sondaggi registrano, per la prima volta, il sorpasso del No al referendum sulla giustizia, in caso di bassa affluenza. E intanto Avs supera la Lega. lanotiziagiornale.it

Al referendum sulla Giustizia «per il No voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebber - facebook.com facebook

Secondo un sondaggio di YouTrend in materia di referendum sulla giustizia, con un'affluenza del 46 per cento vincerebbe il no, con un'affluenza più alta, al 58 per cento, vince il sì alla riforma. Questi dati ci dicono che Giorgia Meloni ha un problema a portare i x.com