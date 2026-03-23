Referendum giustizia il Ferrarese risponde presente | affluenza definitiva al 63,8%

Urne chiuse per la riforma costituzionale: non serve il quorum, decide la maggioranza dei voti. Nel capoluogo boom di votanti (68,5%), mentre Comacchio si ferma al 52,3% Si è chiusa lunedì alle 15 la seconda e ultima giornata di voto per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del governo Meloni. Come previsto per i referendum costituzionali, non è richiesto il quorum: sarà sufficiente la maggioranza dei voti validi per determinare l’esito. In caso di vittoria del “sì”, la riforma sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale; in caso contrario, non entrerà in vigore. Come è noto in caso... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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