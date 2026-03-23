Referendum giustizia i risultati dello spoglio a Pescara e provincia

I risultati in tempo reale dello spoglio dei voti per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia a Pescara e nei comuni della provincia I dati in tempo reale dello spoglio delle schede del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Nella tabella i dati relativi a Pescara città, e il dato complessivo dei comuni della provincia. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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