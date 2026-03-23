Referendum giustizia | per i primi exit poll il no è in vantaggio

Primo exit poll: il no è in vantaggio. I primi exit poll di Opinio Rai danno il sì tra il 47 e il 51 per cento, il no tra il 49 e il 53. L'affluenza supera il 58 per cento. In attesa dei numeri definitivi, l'affluenza si attesta sopra il 58 per cento. Uno dei più alti di tutte le consultazioni costituzionali che ci sono state negli ultimi venticinque anni: Nel 2001, il quesito sulla modifica del Titolo V della Costituzione fu approvato con un'affluenza del 34,05 per cento. Invece per la legge sulla devolution del 2006, che, tra le altre misure, proponeva un senato federale, la diminuzione del numero dei parlamentari e maggiori poteri al premier, si è recato alle urne il 52,46 per cento che bocciò il testo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Referendum Giustizia, primi exit poll: il No è in vantaggio. Ecco i dati

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