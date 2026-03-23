Referendum giustizia Gratteri | La vittoria del no è un segnale forte e chiaro

Tempo di lettura: < 1 minuto “La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. È stata una scelta consapevole, in difesa della Costituzione e dell’equilibrio delle istituzioni. Non è un rifiuto al cambiamento, ma di un metodo. La giustizia ha bisogno di riforme serie, capaci di ridurre i tempi dei processi e migliorarne il funzionamento, garantendo efficienza senza sacrificare le garanzie. Le riforme sono necessarie, ma vanno costruite con responsabilità e rispetto dei diritti”. Lo dice il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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