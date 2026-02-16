Gratteri è il miglior assist per la vittoria del Sì alla riforma della giustizia Continui con le sue invettive…
Nicola Gratteri continua a criticare con forza la riforma della giustizia, sostenendo che le sue modifiche rischiano di indebolire il sistema e di rendere più difficile perseguire i reati. La sua voce si fa sentire in modo deciso, e il suo intervento contribuisce a mantenere alta la tensione nel dibattito pubblico. Con ogni sua dichiarazione, rafforza la posizione di chi si oppone alla riforma, alimentando il fermento tra i sostenitori del “No”.
Sarà difficile, difficilissimo vincere questa battaglia. È bene esserne consapevoli. Però se c’è una speranza, sicuramente personaggi come Nicola Gratteri la rendono plausibile. Con le sue sparate costanti, fuori controllo e senza alcun senso logico prima ancora che giuridico, il magistrato conservatore rischia di far guadagnare terreno al Sì in vetta ad ogni sondaggio. “Questa riforma è una vendetta, non ci sarà mai più un’altra Mani Pulite ”, dice. Oppure: “ Per il Sì voteranno indagati, imputati, e massoneria deviata”. Buoni contro cattivi. Praticamente siamo al “buoni contro cattivi” espresso nella maniera più infantile e disordinata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Riforma giustizia, il sondaggio: vittoria del sì con il 57%
Riforma della giustizia, Gratteri: «In malafede chi strumentalizza le mie parole e vuole alzare lo s
Il procuratore Nicola Gratteri ha denunciato che alcuni politici e media stanno strumentalizzando le sue parole sulla riforma della giustizia, cercando di alzare lo scontro tra Stato e criminalità organizzata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
NO Dott. Gratteri Il voto “ giusto “ è il SÌ, e Lei con la sua storia lavorativa e’ il miglior spot per il SÌ…. - facebook.com facebook
Il Nicola Gratteri che denunciava lo strapotere delle correnti politicizzate in magistratura (Maggio 2022) e che sosteneva la necessità di riformare il Csm introducendo la regola del sorteggio (Giugno 2021), è il miglior testimonial del Sì al referendum. x.com