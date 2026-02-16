Nicola Gratteri continua a criticare con forza la riforma della giustizia, sostenendo che le sue modifiche rischiano di indebolire il sistema e di rendere più difficile perseguire i reati. La sua voce si fa sentire in modo deciso, e il suo intervento contribuisce a mantenere alta la tensione nel dibattito pubblico. Con ogni sua dichiarazione, rafforza la posizione di chi si oppone alla riforma, alimentando il fermento tra i sostenitori del “No”.

Sarà difficile, difficilissimo vincere questa battaglia. È bene esserne consapevoli. Però se c’è una speranza, sicuramente personaggi come Nicola Gratteri la rendono plausibile. Con le sue sparate costanti, fuori controllo e senza alcun senso logico prima ancora che giuridico, il magistrato conservatore rischia di far guadagnare terreno al Sì in vetta ad ogni sondaggio. “Questa riforma è una vendetta, non ci sarà mai più un’altra Mani Pulite ”, dice. Oppure: “ Per il Sì voteranno indagati, imputati, e massoneria deviata”. Buoni contro cattivi. Praticamente siamo al “buoni contro cattivi” espresso nella maniera più infantile e disordinata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gratteri è il miglior assist per la vittoria del Sì alla riforma della giustizia. Continui con le sue invettive…

Il procuratore Nicola Gratteri ha denunciato che alcuni politici e media stanno strumentalizzando le sue parole sulla riforma della giustizia, cercando di alzare lo scontro tra Stato e criminalità organizzata.

