A poche settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, un sondaggio dell’Istituto Noto rivela che gli italiani sono già orientati verso una vittoria netta. I dati indicano che il sì ai principali quesiti appare in vantaggio, lasciando pensare a un risultato deciso già prima del voto.

A poche settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, l’ultima rilevazione dell’ Istituto Noto realizzata per Porta a Porta delinea un orientamento che, al momento, appare favorevole ai quesiti principali. Resta però centrale il tema della affluenza: il 45% degli intervistati dichiara l’intenzione di recarsi alle urne, mentre il 49% afferma che non voterà. Gli indecisi sono il 6%. Referendum giustizia: separazione delle carriere, il sì è al 59%. Il dato più significativo riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Secondo il sondaggio, il 59% degli intervistati si esprime a favore della conferma della legge approvata dal Parlamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vittoria netta”: Referendum giustizia, il sondaggio parla chiaro

In Italia si avvicina il voto sul referendum sulla giustizia, e i sondaggi mostrano già un risultato chiaro.

