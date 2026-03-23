Referendum Giustizia gli italiani bocciano la riforma I dati ufficiali | su 43.564 sezioni scrutinate il SI al 45,76% il NO al 54,24%

Da feedpress.me 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli italiani bocciano la riforma della Giustizia varata in Parlamento dal governo Meloni. L'esito del referendum confermativo vede il NO avanti rispetto al SI: su 47mila sezioni scrutinate il NO è al 54,13%, il SI al 45,87%. In valore assoluto il NO ha raccolto finora 10.896.619 voti, il SI è a 9.233.753 voti. Il No, secondo le stime Youtrend, vince in 14 regioni. Le 3 regioni in cui trionfa sicuramente il Sì sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. In Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta l’esito è invece incerto al momento. Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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