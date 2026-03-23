ROMA – ll primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum costituzionale accredita il Sì tra il 47 e il 51% e il No tra il 49 e il 53%. La copertura del campione è dell’83%. L’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura si attesta al 58,9 degli aventi diritto al voto. È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale attraverso la piattaforma Eligendo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, ha rassegnato il suo incarico per “motivi strettamente familiari”. Le dimissioni sono state comunicate ai colleghi poco prima delle 15, della chiusura delle urne del referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum, un terzo delle schede: No in testa con 54,42%. Si con 45,58%. Affluenza al 58,9%

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