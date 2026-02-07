Questa mattina a Milano un corteo di manifestanti ha lanciato fuochi d’artificio verso il Villaggio Olimpico. La polizia ha risposto con grate e idranti, bloccando le strade per tentare di disperdere la protesta contro le Olimpiadi del 2026. La situazione resta tesa, con tensioni che continuano sul posto.

Si tratta di una manifestazione contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La polizia sbarra la strada con grate e idrante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, corteo nazionale: manifestanti sparano fuochi d'artificio verso il Villaggio Olimpico

