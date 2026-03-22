Referendum Giustizia 2026 i risultati in diretta | seggi aperti dalle 7 primo dato affluenza alle 12 chi vince tra il Sì e il No alla riforma

Oggi, domenica 22 marzo, i seggi per il Referendum sulla Giustizia 2026 sono aperti dalle 7 alle 23, con l’affluenza alle 12 ancora da comunicare. I cittadini sono chiamati a esprimersi su una riforma della giustizia e i primi dati di affluenza vengono diffusi durante la giornata. La consultazione si concluderà questa sera, con i risultati definitivi che saranno resi noti successivamente.

I risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23. I cittadini sono chiamati alle urne per votare Sì o No sul quesito che riguarda la riforma della giustizia: non è previsto quorum per la validità della consultazione referendaria. Gli aggiornamenti dalle urne in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioProsegue la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia di Nordio: secondo l'ultimo sondaggio Emg i No salgono leggermente di più dei Sì. Referendum sulla riforma della giustizia: il no avanti nei sondaggi Ipsos, il sì può vincere solo con affluenza altaIl referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati dei sondaggi delineano uno scenario incerto ma con una tendenza chiara. Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026 Una selezione di notizie su Referendum Giustizia Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA]. Referendum giustizia, urne aperte alle 7. Perché si vota e cosa può cambiareIl referendum sulla giustizia 2026 del 22 e 23 marzo e chiama gli italiani a esprimersi su una riforma costituzionale già approvata dal Parlamento. Si tratta di un passaggio importante ... leggo.it Referendum Giustizia 2026 diretta verso risultati: domani e lunedì si terranno le votazioni per cambiare la giustizia italianaReferendum Giustizia 2026 diretta verso risultati: scorre l'orologio e si avvicina la data delle votazioni, ecco le ultime ... ilsussidiario.net Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com Referendum giustizia, a Messina sostituiti 4 presidenti e oltre 300 scrutatori https://qds.it/referendum-giustizia-messina-seggi-presidenti-scrutatori/ - facebook.com facebook