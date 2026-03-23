Referendum giustizia Bonelli | Sconfitta per Meloni incredibile che abbia detto che andrà avanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Innanzitutto grazie agli italiani e alle italiane. Grazie per la loro partecipazione e mobilitazione democratica che ha portato a difendere la Costituzione italiana. Oggi è una grande sconfitta politica per Giorgia Meloni e trovo incredibile che abbia detto che lei andrà avanti con determinazione. È un atteggiamento arrogante che non può essere tollerato. Ecco perché, a maggior ragione, l'opposizione già dai prossimi giorni si organizzerà per costruire un'alternativa a questa destra, perché la vera grande questione che abbiamo di fronte oggi è dire 'no' alla politica della guerra di Trump e 'no' alle politiche economiche e sociali di questo governo che stanno impoverendo gli italiani", così il leader di Avs Angelo Bonelli in un punto stampa in Piazza a Monte Citorio. 🔗 Leggi su Open.online

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