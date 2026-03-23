Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, festeggia a Roma la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Grazie a tutti e tutte gli italiani e le italiane che grazie a questa straordinaria partecipazione hanno difeso la Costituzione. E’ una vittoria degli italiani di fronte alle bugie inaccettabili di Meloni, è lei la grande sconfitta politica. E’ giunto il momento di caricarci e prenderci questa responsabilità, costruire un’alternativa per il Paese, questo voto dice anche questo”, ha detto Bonelli parlando con i giornalisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Bonelli: "Meloni grande sconfitta, ora costruiamo un'alternativa"

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