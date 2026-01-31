A Napoli, i membri del Pd si riuniscono per discutere di come offrire un’alternativa reale alla gestione di Meloni. Bonafè attacca il governo, sostenendo che sulla crisi economica e sul lavoro, Meloni ha fallito. Ora, il partito si impegna a proporre idee concrete per costruire un futuro diverso, più solido e affidabile.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui a Napoli per dare il nostro contributo di idee all'Italia che vogliamo costruire: un'alternativa credibile, concreta, di governo. Per vincere non basta l'anti-melonismo: non basta parlare contro Giorgia Meloni, bisogna parlare al Paese, dei problemi reali che vivono ogni giorno le persone". Così Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, intervenendo all'iniziativa “Idee per l'Italia” promossa a Napoli da Energia Popolare. "Proprio sull'economia e sul lavoro il governo Meloni mostra tutta la distanza tra propaganda e realtà. L'Italia è ferma, non cresce, ma la presidente del Consiglio racconta un Paese che non esiste, parlando dell'occupazione più alta dai tempi di Garibaldi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Bonafè, 'Meloni fallisce su economia e lavoro, costruiamo l'alternativa credibile'

Questa settimana il Partito Democratico avvia una campagna di ascolto tra i cittadini.

Caltagirone, Pd e M5S collaborano con De Luca per creare un'alternativa al centrodestra.

