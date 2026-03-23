ROMA – Affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 45,41% alle ore 23, ossia alla chiusuradei seggi. Che riapriranno lunedì 23 alle 7 per chiudersi alle 15. Secondo il dato del Viminale tramite la piattaforma Eligendo con oltre due terzi delle sezioni scrutinate (40.858 sezioni su 61.533). Secondo i dati del ministero dell’Interno, al referendum costituzionale del 2020, sulla riduzione del numero dei parlamentari, l’affluenza, alle ore 23, era stata del 39,37%. È del 46,07% l’affluenza alle 23 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, secondo quanto riferito sul sito del Viminale, quando sono disponibili 61. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum Giustizia, affluenza alle 23: 46,07% il dato del Viminale. In Toscana al 52,49

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