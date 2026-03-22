ROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 38% alle ore 19. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. E’ del 38,9% il dato definitivo dell’affluenza alle urne delle ore 19 al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. E’ quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. La prossima rilevazione sarà effettuata alle ore 23. TOSCANA E FIRENZE – Si attesta al 44,70%, alle ore 19, all’affluenza in Toscana per il referendum sulla giustizia. Lo riporta il portale Eligendo del ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum Giustizia, affluenza alle 19: 38,9% il dato del Viminale. Toscana al 44,70% e Firenze al 49,76%

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