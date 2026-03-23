Referendum Giustizia affluenza alle 23 | 45,41% il dato del Viminale

ROMA – Affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 45,41% alle ore 23, ossia alla chiusuradei seggi. Che riapriranno lunedì 23 alle 7 per chiudersi alle 15. Secondo il dato del Viminale tramite la piattaforma Eligendo con oltre due terzi delle sezioni scrutinate (40.858 sezioni su 61.533). Secondo i dati del ministero dell’Interno, al referendum costituzionale del 2020, sulla riduzione del numero dei parlamentari, l’affluenza, alle ore 23, era stata del 39,37%. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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