Alle ore 12, il Viminale ha comunicato che l’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia si attesta intorno al 14 per cento. I cittadini sono chiamati a esprimersi sulle modifiche proposte alla costituzione, con le urne che resteranno aperte per tutto il giorno. I dati ufficiali forniscono un quadro parziale dell’affluenza in questa prima parte di giornata.

ROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum giustizia, affluenza: 14% alle 12. Il dato del Viminale

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