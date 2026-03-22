Referendum giustizia affluenza | 14% alle 12 Il dato del Viminale
Alle ore 12, il Viminale ha comunicato che l’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia si attesta intorno al 14 per cento. I cittadini sono chiamati a esprimersi sulle modifiche proposte alla costituzione, con le urne che resteranno aperte per tutto il giorno. I dati ufficiali forniscono un quadro parziale dell’affluenza in questa prima parte di giornata.
ROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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