ROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 38% alle ore 19. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum Giustizia, affluenza alle 19: oltre il 38% il dato del Viminale

Articoli correlati

Referendum giustizia, affluenza: 14% alle 12. Il dato del ViminaleROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12.

Affluenza al referendum oltre il 37% alle 19Tempo di lettura: < 1 minutoL’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 37% alle ore 19.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo. Alle urne 45 mln di italiani: cosa sapere; Referendum giustizia, l'affluenza - AGGIORNAMENTI LIVE; Referendum giustizia 22-23 marzo: schieramenti politici e ruolo cruciale dell’affluenza; Giustizia, ecco come sono andati tutti i precedenti referendum italiani. Rush finale per la Riforma Giustizia. VADEMECUM, DATI e INFOGRAFICA.

Referendum giustizia, alle 12 l'affluenza è al 14,92%. Emilia Romagna al top (19,44%)Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ... ilmessaggero.it

Referendum: alle 12 affluenza al 17,5%Dato sopra quello nazionale del 14,9%. Si può votare oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, non c'è quorum. 7,5 milioni i lombardi chiamati alle urne ... rainews.it

ULTIM’ORA REFERENDUM GIUSTIZIA: i dati sull’affluenza delle 19: https://fanpa.ge/CDeO4 facebook

Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com