Referendum giustizia | a Milano ha vinto il No

In città l'affluenza ha superato quota 65%. Il "No" ha raccolto circa il 58% delle preferenze Al referendum sulla giustizia a Milano il “No” è in vantaggio sul “Sì”. Lo dicono i primi risultati che arrivano dai seggi che hanno chiuso alle 15 (con una affluenza del 65,13%) e dove, attualmente, sono in corso le operazioni di spoglio. All’ombra della Madonnina alle 17.05 (con circa il 90% di schede scrutinate) il “No” è avanti con il 58,40%, mentre il “Sì” si attesta al 41,60%. Il risultato milanese è in linea con quello nazionale e con gli exit poll. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai il Sì è al 46,9% e il No è al 53,1%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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