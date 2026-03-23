Referendum giustizia 2026 i risultati | chi ha vinto

Chiuse le urne, è il momento di scoprire i risultati del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 e capire chi ha vinto tra il Sì e il No. Gli italiani erano chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Un esito elettorale che, visto anche l’alta affluenza, non potrà non avere anche una forte valenza politica. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della consultazione elettorale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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