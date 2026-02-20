Primarie e referendum Pazzano | Chiunque voglia rappresentare il campo largo deve sostenere il no

Saverio Pazzano ha criticato le primarie del centrosinistra e il loro collegamento con il referendum sulla riforma della giustizia. Secondo lui, chiunque voglia rappresentare il campo largo deve sostenere il voto contrario, perché questa riforma potrebbe influenzare il sistema giudiziario. Pazzano ha sottolineato che la posizione unitaria è fondamentale per la coalizione, invitando i futuri candidati a schierarsi pubblicamente contro la modifica. La discussione si concentra su come affrontare le prossime sfide politiche.

Il consigliere comunale e candidato sindaco del movimento La Strada instilla il dubbio su posizioni divergenti, all'interno della coalizione progressista allargata, a proposito del voto referendario Il consigliere comunale e fondatore del movimento La Strada, com'è noto non ha sottoscritto l'accordo per le primarie e sarà candidato indipendente con la sua lista. Una decisione che rivendica e sottolinea in un post, incentrato sulla vicinanza temporale tra le primarie (fissate il 15 marzo) e il referendum costituzionale (che si svolgerà il 22 e 23 marzo). “A Reggio - si chiede Pazzano - la politica può restare fuori dalla vita politica? A Reggio si svolgeranno le primarie per il csx, in tutta Italia il referendum.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Campo largo: sprint al fotofinish. Conta tra Ceccarelli e Vaccari. Niente primarie, sabato il nome Leggi anche: Primarie campo largo, Renzi: "Salis potrebbe farcela, ora lasciamola guidare Genova, poi decideremo" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Prodi vota No al Referendum Giustizia, Scanzi: “Endorsement che avrà un peso” - facebook.com facebook