Ilaria Salis continua a pontificare ed è lo sponsor migliore per il Sì al referendum

Salis allo youtuber: "Dica la verità sulla casa occupata". L'autogol social C'è Ilaria Salis, Giubilei fa scattare il parapiglia: "No anche ai martelli?" C’è un nuovo sponsor per il Sì al referendum giustizia: è Ilaria Salis. Onorevole Giuseppe Conte, ricordi quante volte hai parlato di casta? Prova a chiedere ai compagni Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni se hanno sentito le argomentazioni della pasionaria de’ noantri e poi vediamo se continuate con gli attacchi sclerotici al centrodestra. Perché l’appassionata di falce e martello - ovviamente - non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione e si è messa a sproloquiare a mezzo social sui gravi fatti di Rogoredo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

