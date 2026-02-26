Salis allo youtuber: "Dica la verità sulla casa occupata". L'autogol social C'è Ilaria Salis, Giubilei fa scattare il parapiglia: "No anche ai martelli?" C’è un nuovo sponsor per il Sì al referendum giustizia: è Ilaria Salis. Onorevole Giuseppe Conte, ricordi quante volte hai parlato di casta? Prova a chiedere ai compagni Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni se hanno sentito le argomentazioni della pasionaria de’ noantri e poi vediamo se continuate con gli attacchi sclerotici al centrodestra. Perché l’appassionata di falce e martello - ovviamente - non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione e si è messa a sproloquiare a mezzo social sui gravi fatti di Rogoredo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ilaria Salis continua a pontificare ed è lo sponsor migliore per il Sì al referendum

Ilaria Salis ospite in parrocchia per parlare di carceri. FdI insorge: "Non ideologizzare lo spazio"Ilaria Salis parlerà della situazione carceraria italiana in una parrocchia di Como.

L’ultimo delirio di Ilaria Salis che tifa per Askatasuna. Per lei “lo schifo” l’hanno fatto i poliziottiSi conferma una fan scatenata dei teppisti di Askatasuna che hanno devastato Torino e pestato a martellata l’agente Alessandro Calista.

Temi più discussi: Ilaria Salis ancora contro le carceri: Sono come metastasi. Poi attacca il governo; L’europarlamentare Ilaria Salis a Legnano per La scuola che vogliamo; Salis alla parrocchia di Rebbio, Gioventù Nazionale scrive al cardinale Cantoni; Ilaria Salis a Rebbio, FdI chiede l’intervento del vescovo.

Referendum giustizia, Ilaria Salis è lo sponsor migliore per il SìC’è un nuovo sponsor per il Sì al referendum giustizia: è Ilaria Salis. Onorevole Giuseppe Conte, ricordi quante volte hai ... iltempo.it

Ilaria Salis cita Meloni e Salvini e poi attacca: FermiamoliUn doppio attacco da parte di Ilaria Salis sta facendo molto discutere. L'affondo a Meloni, Salvini e una collega con un video. newsmondo.it

L'eurodeputata Ilaria Salis sarà presente sabato a #Legnano a un incontro sulla scuola - facebook.com facebook

Se vi stavate chiedendo da che parte stesse Ilaria Salis sulla vicenda Sea Watch, la risposta è semplice: sempre dalla parte sbagliata. Allergica alle regole, difende la compagna Rackete e arriva a rivendicare apertamente la disobbedienza. Un’idea piuttosto s x.com