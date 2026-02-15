Pedullà duro con Rocchi | Si dovrebbe dimettere durante l’intervallo L’AIA andrebbe commissariata e i vertici federali…

Alfredo Pedullà ha criticato duramente Rocchi, chiedendo che si dimetta già durante l’intervallo della partita. Questa richiesta nasce dalla sua opinione che l’AIA debba essere commissariata e che i vertici federali siano responsabili di quanto successo. Pedullà ha espresso il suo disappunto anche sui social, dove ha commentato l’arbitraggio e le decisioni prese durante la partita Inter-Juventus di ieri sera.

Alfredo Pedullà ci è andato giù pesante nei confronti di Rocchi, invitato alle dimissioni dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve. L'episodio dell'inesistente espulsione di Pierre Kalulu ieri sera nel match tra Inter Juve ha già creato un vero e proprio polverone. Chi è andato subito all'attacco degli arbitri è stato Alfredo Pedullà, che ha scritto un post su X a fine primo tempo, dove non ci è andato troppo sottile. Il giornalista ha invitato Gianluca Rocchi alle dimissioni, indicando poi l'arbitro La Penna come scarso. Parole dure le sue, duro anche con i vertici federali.