Referendum Giustizia 2026 i risultati in diretta | affluenza record sopra il 46% nel primo giorno di voto chi vince tra il Sì e il No alla riforma

I risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, lunedì 23 marzo, fino alle 15. Affluenza record sopra il 46% per la prima giornata di consultazione. I cittadini sono chiamati alle urne per votare Sì o No sul quesito che riguarda la riforma della giustizia: non è previsto quorum. Gli aggiornamenti dalle urne in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: seggi aperti dalle 7, primo dato affluenza alle 12, chi vince tra il Sì e il No alla riformaI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23.

Voglia di votare sulla giustizia, la riforma appassiona gli italiani: affluenza record nel primo giornoC’è voglia di urne, di partecipazione, a giudicare dai dati sull’affluenza del primo giorno di votazioni sul referendum per dire Sì o No alla riforma...

Referendum giustizia: Antonio Di Pietro per il SÌ, Pierluigi Picardi per il No - Confidential #25

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA]; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo.

A che ora aprono e chiudono i seggi oggi lunedì 23 marzo per il Referendum Giustizia 2026Oggi, lunedì 23 marzo si vota per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. I seggi saranno aperti alle 7 alle 15. Dopo la chiusura inizierà lo spoglio. Leggi tutte le news di Fanpage. fanpage.it

Diretta Referendum costituzionale Giustizia 2026 | Risultati affluenza alle 23 circa 46%. Sì vs NoDiretta risultati Referendum Costituzionale Giustizia 2026: affluenza, no quorum e Riforma Nordio. Per cosa, quando e come si vota oggi e domani ... ilsussidiario.net

++ Referendum sulla giustizia, alle 19 affluenza oltre il 37% ++ facebook

Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com