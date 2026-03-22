Voglia di votare sulla giustizia la riforma appassiona gli italiani | affluenza record nel primo giorno

Da secoloditalia.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è voglia di urne, di partecipazione, a giudicare dai dati sull’affluenza del primo giorno di votazioni sul referendum per dire Sì o No alla riforma della giustizia. Chiunque vinca, alla fine, potrà dire di aver partecipato a una sfida che ha comunque catalizzato l’interesse degli italiani nei confronti della politica, e non è poco.  Il dato dell’affluenza alle ore 19 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è pari al 38,9% ed è relativo a 54.153 sezioni su 61.533, in costante aggiornamento. Un dato che in proiezione, secondo gli analisti, dovrebbe portare lunedì a un risultato intorno al 60%, un limite decisamente superiore rispetto alle consultazioni referendarie, e non solo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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