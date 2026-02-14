Referendum sulla giustizia nasce il Comitato Provinciale ' Si Riforma'

Il Comitato Provinciale 'Si Riforma' di Caserta nasce per sostenere il referendum sulla giustizia, dopo che un gruppo di avvocati ha deciso di riunirsi per promuovere il sì. La decisione è arrivata in risposta alla richiesta di migliorare il sistema giudiziario, coinvolgendo professionisti del settore. Il presidente, l’avvocato Camillo Irace, insieme ad altri sette avvocati, ha formato ufficialmente il comitato, che ora si impegna nella campagna referendaria. Tra i promotori ci sono anche Maria Orlando, Maria Celeste Cafaro, Renato Gravante, Giovanna Barca, Bernardino Lombardi, Angelo Tartaglione e Luciano

Si è costituito il Comitato provinciale di Caserta "SI Riforma" nella persona del Presidente l'avvocato Camillo Irace e degli avvocati Maria Orlando, Maria Celeste Cafaro, Renato Gravante, Giovanna Barca, Bernardino Lombardi, Angelo Tartaglione e Luciano Trovato, per sostenere il Si convinto all'imminente referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Si tratta di un comitato laico promosso da avvocati penalisti, giuristi e dagli appassionati del mondo del diritto. "La separazione delle carriere è già sancito dall'art 111 della Costituzione; ciò va spiegato al cittadino, con parole chiare e semplici.🔗 Leggi su Casertanews.it Referendum sulla giustizia: nasce il Comitato “Sì Riforma”. Zanon presidente, Sallusti portavoce È nato il Comitato “Sì Riforma” per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, con Zanon presidente e Sallusti portavoce. Camera Penale di Ancona, nasce il comitato del sì al referendum sulla riforma della giustizia La Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Referendum sulla giustizia posticipato #shorts Argomenti discussi: VOTA SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA; Referendum sulla giustizia, nasce il comitato del no di Cinisello Balsamo; Referendum sulla giustizia, nasce a Vetralla il Comitato per il No; Referendum giustizia: nasce a L’Aquila il Comitato della Società Civile per il No. Referendum sulla riforma della giustizia: nasce a Trapani il Comitato per il SìSi struttura anche in provincia di Trapani il fronte a sostegno della riforma della giustizia. È stato ufficialmente costituito il Comitato Sì Riforma, in vista del referendum in programma domenica 22 ... tp24.it Referendum sulla giustizia, a Orta Nova nasce il primo comitato per il SìSi è costituito a Orta Nova il primo comitato locale a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia ... immediato.net Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. All’esame la situazione negli istituti scolastici del territorio isontino, finalizzato allo studio di efficaci strategie per la prevenzione del disagio giovanile e per il contrasto di event facebook